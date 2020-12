Didier Domi : "Mbappé doit être plus calme dans les grands matchs"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la victoire presque miraculeuse du PSG à Manchester United.

"Au haut niveau, on parle souvent de l'espace entre le milieu et la défense. Mais selon moi, ce qui est souvent crucial, c'est l'espace entre le milieu et l'attaque."

Certaines fois, oui. Il y a eu des périodes où Paris était bien, surtout dans les quinze-vingt premières minutes. La sortie du ballon était très bonne avec Danilo Pereira qui venait s'intercaler entre Marquinhos et Presnel Kimpembe, nos latéraux montaient et le PSG a posé beaucoup de problèmes à Manchester United. Pourquoi ? Parce qu'on avait un 3 contre 2 derrière en notre faveur, parce que Marcus Rashford et Anthony Martial ont eu beaucoup de mal à contenir pendant ce laps de temps Alessandro Florenzi et Abdou Diallo et enfin parce que notre ligne d'attaque fixait bien la défense mancunienne. Cela nous a permis de voir beaucoup de centres de la part de Florenzi, on défendait aussi plutôt bien, mais derrière, Manchester a repris le fil du jeu.Il avait effectivement certaines fois Danilo sur lui pendant que Leandro Paredes et Marco Verratti sortaient sur les deux autres milieux. Et quand Bruno Fernandes allait sur le côté, il était bien cerné car on arrivait bien à être en nombre pour les encercler sur ces situations-là. C'est le PSG que l'on veut voir, celui qui fait des efforts à tous les niveaux.Au haut niveau, on parle souvent de l'espace entre le milieu et la défense. Mais selon moi, ce qui est souvent crucial, c'est l'espace entre le milieu et l'attaque. Comme face au Bayern en finale l'année dernière Lire la suite de l'article sur SoFoot.com