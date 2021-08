Didier Domi : " Mbappé devra défendre et courir davantage "

L'arrivée de Lionel Messi au PSG ouvre un grand nombre de nouvelles possibilités à Mauricio Pochettino et son staff. Quel(s) schéma(s) tactique(s) employer ? Comment garder un minimum d'équilibre défensif malgré l'empilage de stars ? Quelles évolutions potentielles dans le jeu de la Pulga loin du Barça ? On fait le point avec notre consultant Didier Domi.

Il n'y a pas que Lionel Messi, il y a quand même d'autres personnes, en particulier Neymar et Mbappé. Ils ont tous des caractéristiques différentes, mais ce qui les relie c'est que ce sont trois joueurs capables de créer. La meilleure des choses pour Messi et Neymar, c'est qu'ils devront être libres dans la création. Pour le système, je pense plus à un Mbappé en pointe et puis les deux autres un petit peu derrière. Tu peux partir dans un 4-3-3, mais dans tous les cas il faut qu'ils restent très libres.La question c'est surtout comment défendre ? Le problème n'est pas de créer avec ces trois joueurs, ils ont une capacité à éliminer, à jouer, ils peuvent avoir une cohésion technique incroyable. Par contre, il faudra être très ferme au niveau de la récupération, comment faire pour bien récupérer et bien dominer le ballon... Tu ne veux pas que tes offensifs aient 80 mètres à faire pour arriver au bout à cause d'une mauvaise récupération.Il va falloir trouver l'équilibre défensif, c'est à ça que tous les entraîneurs pensent. En tant que fans, on veut voir du, mais il faut savoir garder un équilibre. Si tu en as plus d'un qui ne défend pas, ça devient presque impossible, donc ils vont avoir une grande responsabilité de s'entendre à eux trois. Mbappé va avoir un grand rôle, il devra beaucoup défendre et courir davantage. S'ils commencent à ne pas faire les efforts comme on a vu certaines fois, ils vont être obligés de cavaler dans tous les sens après la récupération.