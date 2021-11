Didier Domi : "Le PSG n'a toujours pas de style"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décrypte le nul du PSG à Leipzig (2-2).

"Presnel Kimpembe n'a pas été au point dans ses couvertures."

Deux choses. D'abord, on a retrouvé le même Leipzig qu'au Parc des Princes. Un Leipzig qui a pressé très haut, qui a rapidement récupéré les ballons, qui a été très agressif. Ensuite, au milieu de terrain, sans Marco Verratti, Danilo et Gueye ont été mis à mal dans la sortie du ballon. Globalement, collectivement, ça a de nouveau été insuffisant, mais ce qui est inquiétant, c'est aussi certaines prestations individuelles. Je pense à Presnel Kimpembe, qui n'a pas été au point dans ses couvertures. Encore une fois, on a eu un PSG à réaction et au final, tout ce match ne tient qu'à un tournant : le penalty d'André Silva arrêté par Donnarumma. C'est dommage de toujours être au bord du précipice avant de réagir.À défaut d'avoir un projet de jeu clair, de savoir comment sortir le ballon ou qui déclenche le pressing, c'est vrai que ce PSG a quand même un esprit. En même temps, quand tu es presque mené 2-0, tu dois forcément réagir et appuyer sur l'accélérateur. Tu n'as aucune autre alternative, surtout quand dans ton onze, tu n'as que des internationaux. C'est une bonne chose de toujours voir l'équipe rebondir, être en capacité de répondre aux difficultés, mais il faut reconnaître qu'à Leipzig, on a craint le pire.Non, je n'ai pas été étonné, parce que dans les gros matchs, il a du mal à rester concentré, à tenir sa rigueur dans la couverture, la lecture de jeu, l'agressivité... Il perd énormément de duels dans la surface. Il a la vitesse, mais il a des manques dans l'anticipation et la compréhension de certaines Lire la suite de l'article sur SoFoot.com