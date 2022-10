Didier Domi : "La position hybride de Marquinhos m'a rappelé Lothar Matthäus"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse le nul entre Paris et Benfica (1-1) de ce mardi soir au Parc des Princes.

"Quand tous ces joueurs se rapprochent, tu as plus de qualité dans la prise de décision, dans le mouvement, il ne te manque plus que la course, que ce joueur qui va prendre la profondeur."

Bien sûr. On vit dans un monde connecté, ça part dans tous les sens même jusqu'au fin fond de la banquise.N'importe qui, qui a un smartphone, a pu voir cette breaking news aujourd'hui car Kylian reste un attaquant et une star mondiale. C'est sûr que des gens vont croire à ces rumeurs, mon avis est d'attendre ce que Kylian va dire. Mais bien évidemment que ça impacte un groupe, et je dirais même tout un pays, tout un club. Les ondes sont négatives car tu te retrouves dans l'inconnue. Quand on prépare un match, on a besoin de motivation, de tranquillité et de concentration. Là, les projecteurs étaient braqués autre part.Le match a été plutôt fermé avec deux équipes assez bien organisées. Benfica est une très bonne équipe à la récupération, qui ne laisse pas grand-chose à son adversaire. Mais en fin de première période, on a commencé à voir davantage de mouvements côté PSG. Surtout sur le côté gauche, avec beaucoup de technicité autour de Mbappé, de Neymar. Le but arrive d'ailleurs dans cette zone, suite à un losange entre Verratti, Mbappé et Neymar. Quand tous ces joueurs se rapprochent, tu as plus de qualité dans la prise de décision, dans le mouvement, il ne te manque plus que la course, que ce joueur qui va prendre la profondeur. En l'occurrence, Juan Bernat l'a bien fait et cela a amené le penalty transformé par Mbappé.Ce n'était pas un grand match, il faut le dire. Il a manqué du mouvement, de l'assurance dans les enchaînements. Ce n'était pas facile… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com