Didier Domi : "Idrissa Gueye a été monstrueux"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la qualification du PSG aux dépens du Bayern en demi-finale de Ligue des champions.

On a eu un nombre super important d'occasions en première mi-temps. Il y a eu une réelle qualité technique dans les sorties de balle et derrière quand tu as un Neymar à ce niveau et que tu as cette vitesse chez Mbappé, tu peux faire mal à n'importe qui. Paris a réussi à trouver régulièrement Ángel Di María ou Neymar entre les lignes pour ensuite chercher Kylian Mbappé dans l'espace et a eu un nombre d'occasions nettes exceptionnelles en première période. Après, le haut niveau, c'est ce qu'on a vu à l'aller avec les 31 tirs du Bayern, c'est aussi d'avoir un ratio occasions/buts suffisant et c'est un domaine où Paris a pêché ce soir.Ils ont retenu la leçon du premier match. Paris laissait beaucoup trop d'espaces sur les côtés. Dans le pressing, le club parisien devait être plus organisé, avoir une meilleure couverture sur tout le terrain, et empêcher le Bayern d'enchaîner ces diagonales vers Leroy Sané et Kingsley Coman. Ils sont malins au Bayern : ils mettent toujours un gars, que ce soit Thomas Müller ou Eric Maxim Choupo-Moting entre l'arrière latéral et le défenseur central, ce qui oblige en permanence le latéral de rentrer un tout petit peu vers l'intérieur, et donc d'offrir de l'espace dans le couloir. Mais la différence majeure, c'est en défense qu'elle s'est faite. Dans la lecture du jeu, dans les couvertures, le PSG a été bien meilleur qu'à l'aller. C'est aussi pour cela que tu n'as pas eu un déluge d'occasions comme la semaine dernière. En face, le Bayern a aussi été moins bon techniquement, moins fluide avec pas mal de pertes de balles. Ils ont été moins incisifs.Dans le jeu de contre-attaque, le plus important, c'est comme dans le jeu de position. Se placer entre les lignes, et avoir la supériorité numérique derrière la première ligne de pression adverse. La deuxième chose, c'est la qualité de sortie de balle au départ. Et avec Paredes, Di María Lire la suite de l'article sur SoFoot.com