Didier Domi : "Cette équipe du PSG n'a toujours pas compris le message"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi dissèque le non-match du PSG face à Barcelone en Ligue des champions. Même s'il y a la qualif' au bout pour les quarts de finale.

"Paris n'y était pas du tout au milieu de terrain. Dans le replacement, les joueurs ont été très passifs. Ils étaient lents, pas concentrés..."

L'approche mentale n'était pas bonne et puis, au milieu de terrain, il faut quand même presser beaucoup plus que ça : Idrissa Gueye, Marco Verratti et Leandro Paredes étaient toujours sur la même ligne. Et puis, même au niveau individuel, ça a été très compliqué. La première période a été longue pour Marquinhos qui a eu beaucoup de mal face à la vitesse d'Ousmane Dembélé. Quand tu as toutes ces failles individuelles et collectives, je pèse mes mots, mais cela aurait pu être une vraie catastrophe pour le PSG. Car si Dembélé a été très bon dans ses appels en première période, heureusement pour Paris que sa finition a été catastrophique. Il a eu trois énormes occasions qu'il ne convertit pas. Tu rajoutes à cela le penalty manqué par Lionel Messi avant la pause, la barre de Sergiño Dest, le but, la frappe de Sergio Busquets... Hey ! Ça fait énormément d'occasions. Paris n'y était pas du tout au milieu de terrain. Dans le replacement, ils ont été très passifs. Les joueurs étaient lents, pas concentrés, sans aucune qualité mentale et le PSG est très, très chanceux d'être à 1-1 à la mi-temps.Tu sais pourquoi Pars n'était pas dangereux ? Déjà parce qu'en première période, quand Marco Verratti sortait du pressing, il manquait systématiquement sa dernière passe. C'est arrivé facilement à deux-trois reprises. Ensuite, un peu comme le Barça à l'aller, on n'avait pas de vitesse. Tout passait côté gauche par Kylian Mbappé car il était le seul à pouvoir l'apporter, cette vitesse. Comme on n'avait pas la vitesse de Kurzawa qui a pris rapidement un carton jaune ni celle d'Alessandro Florenzi qui était juste physiquement, qu'on n'avait pas Moise Kean, le Barça avait juste à contrôler Kylian à trois derrière Lire la suite de l'article sur SoFoot.com