Didier Deschamps, si tu nous écoutes, prend Nicolas Pallois

Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été troué par endroits cette saison que le Mur de l'Atlantique ne se relèvera pas. D'ailleurs, c'est ce que Nicolas Pallois a toujours fait. Monstre de muscles et de valeurs, le futur-ex-retraité-international peut clairement remettre ses sandales au placard : en juin, il peut trouver sa place dans les 26 pour l'Euro.

Suite à la liste de M.Deschamps Je mets un terme à ma carrière internationale ce jour , dommage...???. À samedi pour les 3 points !!! -- pallois nicolas (@PalloisN) October 3, 2019

Si ce n'est Pallois, c'est donc ton frère

Qu'est-ce qu'un événement ? Si on s'en tient au sens médiatique, ce serait un fait capable de chambouler une situation avec une certaine dose d'insaisissable, quelque chose d'inattendu dépassant l'entendement. Un saut dans le vide dans lequel on ne s'est jamais senti autant vivant. À ce propos, Charles Péguy disait. Ainsi, le 3 octobre 2019 fût un événement, car personne dans le microcosme du football français n'aurait pu prédire cette déflagration. Nicolas Pallois, alors impérial avec un FC Nantes troisième de Ligue 1, prenait acte de la dernière liste de Didier Deschamps et transformait sa déception en rebond., écrivait le défenseur sur son compte Twitter.Tourner la page, admettre ses failles et se faire une raison : preuve que même à 32 ans, un homme n'est pas obligé de se murer dans sa fierté. Et même si personne n'avait jamais pensé auparavant à lui pour porter le maillot de l'équipe nationale, cette sortie était une manière de dire : " Voilà ce que vous avez raté ". Un vrai pied de nez. Désemparé et confus, le sélectionneur a dû communiquer sur un profil qui ne lui a jamais été présenté., répondais Deschamps, décontenancé.Fin de l'histoire, donc ? Certainement pas. Ce serait oublier que les plus belles histoires du pays ont souvent été liées à des