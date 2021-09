Didier Deschamps, seul dans l'ennui

Pour la première rencontre des Bleus post-Euro raté, Didier Deschamps a confirmé face à la Bosnie (1-1) qu'il n'allait pas tout changer, au point parfois de s'enfermer dans ses lubies, et surtout que l'ennui serait toujours de la partie avec l'équipe de France. Le sélectionneur aurait-il dû passer la main cet été ? La question finira par se poser dans les prochaines semaines, alors que le double champion du monde sera automatiquement plus fragilisé après chaque contre-performance française.

Ramener le doute à la maison

Ne lui parlez plus de l'Euro, le tournoi itinérant de l'été dernier est désormais dans le rétro de Didier Deschamps. La soirée cauchemardesque face à la Suisse remonte à un peu plus de deux mois, mais elle doit déjà se transformer en un lointain souvenir., répétait mécaniquement DD en conférence de presse quelques jours après avoir accordé un long entretien àVraiment ? Ce mercredi soir, la rentrée des classes de l'équipe de France, tenue en échec par la Bosnie à Strasbourg (1-1), est venue rappeler que le grand changement n'était pas pour maintenant.Didier Deschamps n'est de toute façon pas un adepte des révolutions, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les 20 000 supporters déchaînés présents dans les travées de la Meinau ont eu le droit à un copier-coller de l'Euro : le même trio offensif indéboulonnable (Mbappé-Benzema-Griezmann) -- il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir entrer Martial et Coman, souvent bon en sélection -- qui fait davantage rêver dans les gazettes que sur le terrain ; la même prestation catastrophique de Koundé, définitivement pas fait pour jouer latéral droit ; les mêmes agacements ; la même charnière centrale bancale ; les mêmes entêtements de Mbappé ; les mêmes discours ronronnants ; le même costume sombre du technicien français. La même histoire, en somme. Les bizuths Veretout, Tchouaméni et Diaby, qui a eu le droit à une poignée de secondes en fin de rencontre, n'ont pas eu le temps d'apporter un véritable vent de fraîcheur sur une équipe