Didier Deschamps ? Non, Gareth FromTheFields !

Constamment remis en question sur ses choix et sur l'animation de son équipe, Gareth Soutghate va pourtant enchaîner une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro à la tête des Three Lions. Et si c'était lui, le fils spirituel de Didier Deschamps ?



L'Angleterre rejoint l'Italie en finale !

66,6 millions de sélectionneurs

Ces derniers jours, l'Angleterre a vu se propager dans sa population un virus bien plus contagieux que la Covid-19 sous sa forme "variant delta". Une incontrôlable maladie d'amour, qui a fait se retourner plus d'une veste et qui a fait de l'un des personnages les plus critiqués du pays le héros très sexy de toute une génération. Un virus qu'on appellera la "southgate-îte", et qui s'annonce toujours par les mêmes symptômes : une attirance folle pour Gareth Southgate, sa cinquantaine rugissante et son combo costard-barbe bien taillée ; et une irrépressible envie de chanter "". Loin de faire l'unanimité depuis son arrivée à la tête des Three Lions, au sortir de l'Euro 2016, très souvent critiqué cet été pour ses choix tactiques ou son obstination à se passer de tel ou tel joueur, Gareth Southgate vient pourtant de qualifier son équipe d'Angleterre en finale de l'Euro 2020, trois ans après l'avoir hissée jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. Et c'est tout un pays qui se met à adorer un type un peu gauche, héros malheureux de la finale de l'Euro 1996, qui a un faux air de Sacha Baron Cohen et qui ne laisse personne lui dicter comment faire son équipe.En France, on connaît bien le dicton qui établit qu'il y aurait "67 millions de sélectionneurs". L'Angleterre et ses 66,6 millions d'âmes pourraient en dire de même : derrière Gareth Southgate, c'est tout un pays qui hurlait sa science du foot entre deux pintes, convaincue de savoir mieux que les autres comment cette grosse cylindrée que sont les Three Lions devait rouler. Et pourtant, le constat était là : depuis 1966 et une finale de Mondial disputée chez elle, jamais cette Angleterre qui avait enchaîné les générations dorées n'avait réussi à atteindre à nouveau une finale. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne, et c'est sans doute en grande partie grâce à un Gareth Southgate qui n'a pas écouté les millions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com