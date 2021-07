Didier Deschamps, ne faisons pas table rase

Didier Deschamps reste le sélectionneur de l'équipe de France. Certes l'hypothèse de son éviction semblait peu probable, sauf coup de déprime de la part du Bayonnais. La décision de Noël Le Graët sonne en tout cas le glas des espoirs de ceux et celles qui espéraient que l'échec des Bleus lors de l'Euro permettrait de bousculer un peu la maison France, et d'apporter, qui sait, un nouveau souffle dans une EDF déjà blasée et fatiguée. En attendant, la continuité est rassurante, surtout faute de véritable alternative. Cependant, de nombreux dossiers restent sur la table, et il faudra vite les régler avant la prochaine grande échéance, fin 2022.

Hardouin en bouc émissaire ?

Dans un entretien donné au, le président de la FFF a tué dans l'œuf toute spéculation après sa rencontre avec Didier Deschamps. Si les hommes se sont vus, ce face-à-face relevait du renouvellement automatique de bail, en gros de reconduire leur pacte et leur cordiale entente. D'ailleurs, ni le staff ni rien d'autre ne devrait être affecté par la fiasco de 2021. Le vénérable boss du foot français s'est même autorisé une petite touche d'optimisme, cette fois sur TF1 :L'élimination par la Suisse ou les rencontres poussives contre la Hongrie et même le Portugal sont surtout, selon lui, des péripéties qui seront vite oubliées. Maintenir Didier Deschamps n'a sur le fond rien de choquant. Le dégager maintenant, alors qu'il a offert une seconde étoile à la patrie, apparaîtrait sûrement davantage comme une réaction de panique que de l'option raisonnable. Et les échéances pour la Coupe du monde au Qatar arrivent dès demain. Il n'y pas le temps pour une transition démocratique, ou une révolution de palais, du moins a-t-on dû se le chuchoter sur les messageries des cadres seniors de la FFF. La carte Zidane ne sera pas encore dégainée et par ailleurs, il est fort possible que l'ancien patron breton n'ait pas franchement appréciée cette pression extérieure qui commençait à se faire sentir dans le petit tourbillon de cette déception estivale.L'intervention de Noël Le Graët semble Lire la suite de l'article sur SoFoot.com