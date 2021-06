Didier Deschamps doit-il rester sur le banc de l'équipe de France ?

En quittant l'Euro dès les huitièmes de finale contre la Suisse, l'équipe de France a connu son échec le plus important depuis le début du mandat de Didier Deschamps, en 2012. Ce qui était encore inimaginable la semaine dernière s'impose désormais comme l'enjeu majeur des prochains jours pour les Bleus : le technicien de 52 ans doit-il mettre fin à l'histoire ou bien continuer l'aventure à un an et demi de la Coupe du monde 2022, où la France devra défendre son titre et redorer son blason ?

" J'assume mes responsabilités. Le mérite revient aux joueurs quand on gagne et à moi quand on perd. Auraient-ils fait mieux dans un autre système ? Peut-être, mais on perd après avoir mené 3-1." Didier Deschamps

Deschamps et les fausses notes

La France avait presque oublié à quoi ressemblaient les lendemains malheureux. L'élimination surprise contre la Suisse en huitièmes de finale d'un Euro où ils étaient présentés comme grandissimes favoris a ravivé des sentiments oubliés, ceux provoqués par un échec cuisant, et laissé place à une interrogation encore inimaginable quelques jours plus tôt : le futur proche de l'équipe de France s'écrira-t-il avec Didier Deschamps sur son banc ?, a immédiatement balayé le double champion du monde en conférence de presse après la désillusion.Certains y verront un début d'envie de poursuivre l'aventure et de remettre le couvert à la rentrée, d'autres pencheront plutôt pour un traditionnel exercice de langue de bois à la sauce DD. Après quasiment une décennie de mariage avec l'équipe de France et la FFF, Deschamps va peut-être devoir prendre le temps de la réflexion pour assumer une décision importante pour lui comme pour les Bleus, avec une question en filigrane : DD peut-il de nouveau faire gagner l'équipe de France ?Il n'est jamais simple de descendre d'un piédestal, ou plutôt d'un nuage dans le cas présent,