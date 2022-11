information fournie par So Foot • 14/11/2022 à 18:30

Didier Deschamps, des cartes à gratter

Plus de quatre ans après la campagne victorieuse de Russie, le chef de clan français a retrouvé ses hommes bleus, lundi, à Clairefontaine, à deux jours de partir pour le Qatar disputer la cinquième phase finale de grand tournoi de son mandat. Et face aux pépins qui sont sur sa route, Deschamps préfère jouer cartes sur table.

Lundi intrigant, à Clairefontaine, où Didier Deschamps était attendu pour sa dernière apparition publique avant le décollage de sa troupe vers Doha, prévu dans 48 heures. Intrigant, car anormalement transparent. Comprendre : pour la deuxième fois en l'espace de cinq jours, c'est un Deschamps refusant de masquer ses intentions qui s'est pointé face à la presse, offrant presque goutte par goutte au monde entier le plan qui sera le sien, le 22 novembre prochain, à l'heure de plonger dans le troisième Mondial de son mandat face à l'Australie. Le premier indice avait été offert mercredi dernier, dans l'auditorium de TF1, où le sélectionneur était venu pour une grande annonce : le retour de la défense à quatre. Puis, après l'annonce ce lundi du forfait de Presnel Kimpembe , qui a pourtant joué quinze minutes avec le PSG dimanche lors de la démolition d'Auxerre, ce que Didier Deschamps semble n'avoir que très moyennement apprécié, de nouveaux éléments sont tombés entre les mains des différents suiveurs. Lesquels ? Un : on sait désormais pour de bon que dans la tête du chef des Bleus, Lucas Hernandez estet que c'est vraisemblablement à ce poste-là qu'on le verra cavaler au Qatar. Deux : pour épauler Raphaël Varane, s'il est bien apte, dans l'axe, un match va se jouer dans les prochains jours entre deux hommes, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. C'est du moins ce que Deschamps a clairement laissé sous-entendre dans la journée, à moins que cet homme, si peu habitué à distribuer les secrets, ne roule tout le monde dans la farine depuis l'annonce de sa liste de convoqués pour la plus grande bataille de l'histoire du football : conserver un titre de champion du monde. Sur ce point, les prochains jours devraient offrir de nouvelles pistes alors que le coach tricolore s'est aussi employé, lundi, à déminer l'idée que Marcus Thuram aurait été convoqué au pied du lit pour faire face à un coup de moins bien physique de Karim Benzema. Sa version des faits :