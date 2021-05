Didier Deschamps déconfine Karim Benzema

Dans 27 jours, Karim Benzema retrouvera à 33 ans le goût d'une compétition internationale, sept ans après sa dernière au Brésil. Une deuxième vague en Bleu qu'il doit à une discussion avec Didier Deschamps, après cinq ans et demi à jouer au chat et à la souris. Comme quoi, cela sert de se parler autrement que par écrans interposés.

Nous étions deux

On a beau souligner le côté indivisible d'une nation, il y avait bien deux types de Français ce mardi soir devant leur poste. Ceux pour qui le pardon est une vaste fumisterie et ceux qui ont accueilli le retour de Karim Benzema en équipe de France comme la possibilité d'une rédemption. Didier Deschamps fait lui partie de la seconde catégorie et l'a prouvé en prononçant deux mots,, en vingtième position dans sa liste., déblayait le sélectionneur sur TF1 et M6, juste après avoir fait tomber cette barrière. Au regard de l'ampleur qu'a pris ce qui n'était encore qu'une rumeur au cours d'une journée folle, au rythme des infos égrainées paret, vu le bruit que cela a provoqué autour des machines à café ou dans les groupes de discussion, cela montre bien les attentes qui pesaient sur les épaules de Didier Deschamps et bientôt sur celles du Madrilène.Ces derniers mois sur les plateaux des JT, c'est plutôt une bête à trois têtes -- le président Macron, le Premier ministre Castex et le ministre de la Santé Véran pour ne pas les nommer -- qui avait pris l'habitude de jouer avec les nerfs de ses compatriotes au gré des annonces de durcissement ou d'allègement des mesures sanitaires. Cette fois, ce fut le sourireet le costume bleu de Didier Deschamps que les téléspectateurs ont pu voir dans une allocution solennelle depuis un hôtel parisien, avant de venir la débriefer au siège de la FFF. Un peu de fraîcheur dans le téléviseur, même si une liste n'a peut-être jamais été aussi politique que celle-ci. Puisqu'après un feuilleton de cinq ans et demi qui a dépassé le simple cadre sportif, Didier Deschamps a fini par dénouer le sacré sac de noeuds qu'était devenue sa relation avec Karim Benzema.Comment résumer celle-ci en quelques mots ? Retour le 8 octobre 2015, pour un doublé et une passe décisive du numéro 10 des Bleus contre l'Arménie (4-0). Karim Benzema