information fournie par So Foot • 26/04/2022 à 06:00

Diable, revoici Gabriel Jesus !

Pas le plus en vue dans la rotation offensive de Manchester City ces derniers temps, Gabriel Jesus vient pourtant de claquer une prestation impeccable ce week-end, face à Watford. Alors que des rumeurs de transfert à son sujet avaient fleuri dans la semaine, le Brésilien rappelle au Real Madrid qu'il sera aussi de la partie ce mardi soir, lui qui avait déjà lésé les Merengues il y a deux ans en huitièmes de finale.

Manchester City Real Madrid 26/04/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Jesus, le retour en…

Pâques était en retard d'une semaine, à Manchester. Car si les chocolats ont bien été cachés dans les jardins le 17 avril dernier, la résurrection de Jesus aura attendu une semaine de plus. Samedi dernier, lea mis en pièces à lui seul la défense desde Watford, pour laisser Liverpool dans le rétroviseur en tête du championnat . Servi trois fois sur un plateau, d'abord par Zinchenko puis à deux reprises par De Bruyne, il y est également allé de son penalty, obtenu comme un grand après une erreur adverse, et a bien été aidé par la superbe volée de Rodri, qui lui a permis d'ajouter à sa feuille de stats une passe décisive. Pas de doute : le Brésilien a paraphé là l'une de ses prestations les plus abouties sous le maillot bleu ciel, lui qui n'avait encore jamais inscrit de triplé en Premier League.