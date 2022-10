Diable, pourquoi le Napoli est-il si fort cette saison ?

Toujours premier de son groupe après avoir torturé l'Ajax ce mardi soir en Ligue des champions (1-6), le Napoli est également en tête de Serie A et toujours invaincu cette saison. Pourtant, mi-août, personne ne voyait l'équipe de Luciano Spalletti à ce niveau.

Recrues brillantes et tauliers émergeants

Ce mardi soir, à Amsterdam, le Napoli est devenuaprès avoir fait la misère à son hôte du soir. Car pour la première fois de leur histoire, lesont remporté leurs trois premiers matchs de poule, et pour la première fois, l'Ajax a encaissé six pions en Ligue des champions. Six pions et autant de signes de communion de la part du groupe de Luciano Spalletti, en atteste l'égalisation à la 18minute de jeu du capitaine Giovanni Di Lorenzo, qui a couru tout droit dans les bras de son coach. Vêtu de son habituel survêtement, comme pour faire corps avec ses joueurs,Spalletti a célébré le quatrième but des siens d'un signe de croix suivi d'un baiser au pouce. La déculottée collective s'est terminée par le but de Giovanni Simeone, lequel a exulté comme s'il avait marqué le premier but de sa carrière. Des images qui parlent d'elles-mêmes, et montrent bien pourquoi cette équipe est tout simplement imprenable depuis le début de saison." Voilà les mots avec lesquels Aurelio De Laurentiis a décrit la performance de ses gars contre l'Ajax. Le boss du club napolitain est fier de ses joueurs, mais aussi un peu de lui, surtout au vu des critiques reçues durant l'été. Normal, celui qui est réputé pour être radin et pas toujours fin stratège a laissé partir Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly ou encore Fabián Ruiz, et a tardé à recruter. Suffisant alors pour se demander s'il en était fini des ambitions napolitaines à l'approche de la reprise de la Série A mi-août. Que dalle, après 8 matchs de championnat et trois de C1, le recrutement du directeur sportif Cristiano Giuntoli s'avère beaucoup plus malin qu'il ne le paraissait. Car en plus d'avoir doublé tous les postes, les recrues se sont rapidement montrées au niveau. Que ce soit celui qu'on ne présente déjà plus, Kvacha Kvaratskhelia (13 matchs, 6 buts et 3 passes décisives), le Sud-coréen Kim Min-jae, élu joueur du mois de septembre en Serie A, ou les deux derniers arrivants - Giacomo Raspadori et leSimeone - qui ont plus qu'assuré l'intérim de…