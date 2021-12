"Devant Steven Gerrard, je ne faisais qu'écouter en souriant"

Home sweet home. Six ans et demi après son dernier match à Anfield, Steven Gerrard retrouve ce samedi l'antre de ses innombrables exploits sous le maillot du Liverpool Football Club. Avec le statut d'adversaire, lui qui entraîne Aston Villa depuis maintenant un mois, après avoir conquis l'Écosse sur le banc des Rangers. L'occasion de se pencher sur ce rôle de coach, que le légendaire numéro 8 a embrassé en 2017, avec ceux qui l'ont côtoyé de près.

Liverpool Aston Villa 11/12/2021 à 16h Premier League Diffusion sur

Le casting :

Lassana Coulibaly : Milieu de la Salernitana, joueur de Gerrard aux Rangers (2018-2019)

Yasser Larouci : Latéral de Troyes, joueur de Gerrard chez les moins de 18 ans de Liverpool (2017-2018)

Grégory Vignal : Entraîneur à l'Academy de Dundee, membre du staff de Gerrard aux Rangers (2018-2020)

Son aura



Yasser Larouci : L'avoir comme entraîneur, franchement, c'est incroyable ! Quand je rentrais chez moi, on n'arrêtait pas de me dire : "Mais tu as Gerrard comme coach, c'est ouf !" C'est génial de pouvoir apprendre de quelqu'un comme lui. On le regardait avec une telle admiration. On sent qu'il est respecté. Quand il parle, tout le monde l'écoute. On respecte et on écoute tous les entraîneurs, mais quand vous avez un entraîneur qui a été joueur à ce niveau-là, qui a été performant comme il l'a été, ça lui donne un surplus d'autorité.

"Quand tu as un coach comme lui, tu te tais et tu suis ses ordres ! Le vestiaire le respectait beaucoup, à la fois en tant que coach et pour tout ce qu'il avait pu faire…