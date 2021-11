Deux penaltys mais pas de vainqueurs entre Monaco et Strasbourg

Monaco avance (toujours) au ralenti.

Monaco 1-1 Strasbourg

Une histoire de penaltys, c'est souvent nul.Trois jours après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Monaco n'a pas réussi à enchainer face à Strasbourg (1-1) dans un Louis-II toujours plus clairsemé et concède un deuxième match nul consécutif en Ligue 1. Bousculé par le Racing dans le premier acte, l'ASM se fait discret mais efficace. Et qui dit efficacité dit Wissam Ben Yedder. Après une première frappe sur le poteau en début de rencontre, l'international français inscrit sur penalty son huitième but de la saison juste avant la pause, suite à une faute d'Alexander Djiku sur Kevin Volland.Une fin de période réussie qui laisse place à un début de second acte catastrophique pour les joueurs du Rocher et plus précisément Youssouf Fofana, coupable d'un accrochage sur Ludovic Ajorque dans la surface. Sans trembler, le Réunionnais se fait justice lui-même et marque son sixième pion de la saison. Une égalisation qui laisse place à une fin de match un peu brouillonne où les deux équipes manquent de finition, à l'image de Myron Boadu dont la reprise vient effleurer le poteau de Matz Sels dans les dernières secondes de la partie, et se quittent avec le point du match nul.Opération réussie pour Strasbourg (septième avec vingt points), qui garde Monaco (huitième avec vingt unités également) derrière au classement.