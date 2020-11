Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Deux Français draftés en NBA Reuters • 19/11/2020 à 11:45 Temps de lecture: 1 min







Deux Français draftés en NBA par Samuel Messberg (iDalgo) Dans la nuit de mercredi à jeudi se déroulait la Draft NBA durant laquelle les meilleurs jeunes basketteurs du monde intègrent une équipe évoluant en NBA. Cette soirée fut belle pour les Français car deux des joueurs draftés sont des tricolores. Le premier est Killian Hayes, jeune joueur formé à Cholet, qui a été choisi par les Pistons de Détroit et est désormais le Français drafté le plus haut de l'histoire puisqu'il a été choisi en septième position. Le précédent record était détenu par Franck Ntilikina choisi lui en huitième position par les Knicks de New York. Petite déception en revanche pour Théo Maledon ancien joueur de l'ASVEL, sélectionné seulement en 34ème position afin d'intégrer Philadelphie. Il est ensuite envoyé à Oklahoma City pour le compte d'un échange. Enfin, Killian Tillie a lui reçu un contrat deux voies des Memphis Grizzlies lui permettant d'évoluer en ligue mineure mais aussi en NBA.