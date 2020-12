Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Deux français derrière Johannes Dale Reuters • 11/12/2020 à 16:52







Deux français derrière Johannes Dale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi après-midi se déroulait le sprint masculin d'Hochfilzen en Autriche pour le compte de la Coupe du Monde de Biathlon. C'est le Norvégien Johannes Dale qui s'est imposé après un 10/10 au tir afin de remporter sa première séance en Coupe du Monde à 23 ans. Il a devancé deux français sur le podium : Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude. Bonne performance des Français avec aussi la sixième place d'Émilien Jacquelin. Au classement général on note la bonne performance du second du jour Quentin Fillon Maillet qui prend la quatrième place. Johannes Dale remonte à la cinquième position alors que Fabien Claude et Emilien Jacquelin pointent aux neuvième et onzième places.