Deschamps, la tête à la défriche

Pour une nouvelle tournée internationale - le Final Four de la Ligue des nations à Turin et Milan les 7 et 10 octobre prochain -, Didier Deschamps a tranché dans le vif : Giroud reste à l'écart, Mandanda cloué sur le banc Marseillais, les bizuths aperçus après l'Euro sont reconduits. De là à voir un nouveau noyau se former ? Pas si vite.

Bleus : Giroud de nouveau absent, les frères Hernandez rassemblés

C'est pareil dans toutes les familles, et l'arbre généalogique de l'équipe de France ne fait pas exception. Quand bourgeonne une jeune pousse, c'est une vieille branche qui tombe. Certains appellent ça le cycle de la vie. Didier Deschamps, lui, appelle ça "". Alors, quand il débarque dans l'auditorium parisien de la FFF pour annoncer sa nouvelle liste, le chef élague, taille, tranche, alternant subtilement le sécateur et la tronçonneuse. Sans jamais trahir aucune émotion. Dans cet écosystème particulier, ce sont notamment Steve Mandanda, racine épaisse de ce groupe, et Olivier Giroud, branche importante déjà fissurée le mois passé, qui ont craqué ce jeudi. Le premier, 36 ans et nouveau remplaçant à l'OM, est remisé dans le grenier avec peu de ménagement, en dépit des ses états de service., s'est justifié le chef.À la place d', c'est le jeunot Benoît Costil, 34 piges et 35 convocations, qui a été rappelé dans la grande maison bleue pour tenir le poste de numéro 3.Même topo pour Olivier Giroud. L'attaquant du Milan, 35 balais ce 30 septembre, avait déjà ramassé sa volée de bois vert fin août,desa mise à l'écart. Cette fois, les explications du coach ont été encore plus lapidaires :. Et c'est donc Anthony Martial, 190 minutes de jeu cette saison à Manchester United, qui se voit de nouveau confier la place