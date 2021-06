Deschamps, la disasterclass

Symbole d'une équipe de France qui gagne depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a subi ce lundi soir la première grosse désillusion de son mandat avec les Bleus en étant sortis dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020 par la Suisse (3-3, 4-5 aux tab). Une défaite dont sa part de responsabilité est grande, tant il s'est planté de A à Z sur cette confrontation, de la composition de départ à l'imbroglio Coman, en passant par la sortie prématurée de Griezmann.

Une approche complètement loupée

Le regard vide, l'inquiétude apparente sur le visage et la mâchoire crispée. L'attitude de Didier Deschamps au cours de la première mi-temps trahissait ses pensées : le sélectionneur de l'équipe de France était complètement perdu alors que ses joueurs, menés 0-1 suite à l'ouverture du score de Seferovi? à la 15minute, erraient comme des âmes mortes sur le terrain. Une manière de se comporter très inhabituel du tacticien français qui laissait présager d'un tremblement de terre imminent et qui s'est finalement produit deux heures plus tard, après le tir au but de Kylian Mbappé arrêté par Yann Sommer. Oui, la France est déjà dehors dans cet Euro 2020, sans même avoir pu rallier les quarts de finale, et imputer la responsabilité de cet affront à Didier Deschamps est un doux euphémisme.Lorsqu'il avait été interrogé en conférence de presse vendredi sur la tactique choisie, et une potentielle défense à trois face à la Suisse, DD avait usé de sa traditionnelle pirouette., rappelait d'ailleurs l'ancien coach de l'Olympique de Marseille.. S'adapter à l'adversaire donc, au risque de se lancer sur un schéma tactique qu'il n'a en effet utilisé qu'à deux reprises en Ligue des nations (pour deux succès, 0-1 en Suède et 4-2 face à la Croatie), tel est le pari osé qu'à décider de prendre Deschamps. Une approche du match qui traduisait déjà son scepticisme quant à cette rencontre, car en refusant délibérément une défense à quatre avec Kimpembe ou Rabiot en arrière gauche afin que sa doublette Pogba-Kanté, ainsi que son trio Mbappé-Griezmann-Benzema restent intacts, DD a créé un énorme déséquilibre dans son équipe en laissant des espaces béants aux milieux suisses, tout en perdant le peu de sérénité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com