Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Des nouvelles médailles pour les Français Reuters • 20/11/2020 à 21:34 Temps de lecture: 1 min







Des nouvelles médailles pour les Français par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi continuaient les championnats d'Europe de Judo à Prague avec encore de belles chances de médailles pour les Français. Tout d'abord chez les moins de 70 kilos féminines avec deux médailles obtenues. La première est de bronze avec la championne du monde Marie-Eve Gahié parvenu à prendre la troisième place. Mais la deuxième est d'or avec la magnifique performance de Margaux Pinot vainqueur de Sanne Van Dijke. La troisième médaille du jour vient sans surprise de la catégorie des moins de 63 kilos avec Clarisse Agbegnenou qui a décroché le cinquième titre européen de sa carrière en battant l'Autrichienne Magdalena Krssakova. Une belle journée donc côté français qui vient s'ajouter à une journée bien remplie déjà hier.