Derby du Nord en Ligue 1 et Gaël Kakuta : it's Kakutime !

Né à Lille et biberonné à Lens dès ses huit ans, Gaël Kakuta est revenu dans l'Artois l'été dernier avec la ferme intention de rattraper le temps perdu chez les Sang et Or. Au crépuscule de la meilleure saison de sa carrière, le numéro 10 lensois s'avance vers son premier derby du Nord à Bollaert. Avec l'objectif d'en faire le sien, après le fiasco du match aller (0-4).



Le transfuge lillois

C'est ce qui s'appelle miser sur le bon cheval. À l'heure de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le RC Lens a envoyé Gaël Kakuta au front. Et le milieu de 29 ans, tout sourire, a sorti les armes pour donner le ton :Faire trébucher le voisin lillois dans la course au titre en restant dans celle pour la Coupe d'Europe, voilà les enjeux d'un derby du Nord exceptionnel que Kakuta connaît bien :Et pour cause : on parle d'un type né à Lille, mais formé à Lens.Des derbys, en huit ans chez les Sang et Or, Gaël Kakuta a eu le temps d'en jouer quelques-uns., assure Jérémy, abonné dans le kop lensois. De quoi en tirer quelques enseignements pour celui qui, entre-temps, a découvert les derbys londoniens ou celui de Séville :Pourtant, de la pression, il y en aura sur les épaules de Gaël Kakuta au coup d'envoi de ce Lens-Lille. Car s'il a réalisé un sans-faute devant les micros, il va maintenant devoir briller sur les terrains pour son premier derby en professionnel à Bollaert quelques mois après être passé complètement au travers à Lille (0-4).Né dans la capitale des Flandres en 1991, le jeune Gaël Kakuta y a tapé ses premiers ballons avant de prendre une licence à l'US Lille Moulins Carrel (club de son oncle et de son quartier populaire du sud-est de la ville où il a grandi avec sa mère infirmière, son frère et ses deux sœurs). À l'époque, le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com