Derby de Moscou, Legia Varsovie, Australie.. Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un trouillomètre un peu moins alarmant du côté du Legia Varsovie, un samedi de gala à Adelaide, et un derby de Moscou en Y.

Pologne - Deux géants dépressifs et un Legia poussif

Australie - Super Fiona, rainbow warrior

À eux deux, ils cumulent 28 titres de champion de Pologne. À l'heure actuelle, cependant, le Legia Varsovie et le Wisła Cracovie sont à des années-lumière de pouvoir prétendre à une nouvelle couronne nationale. Engagés dans une très pénible lutte pour le maintien, les deux rivaux historiques ont croisé le fer ce vendredi. Pendant que les ultras massés dans la Żyleta entonnaient des chants peu amènes à l'égard des Russes et réclamaient le départ de leur président, Dariusz Mioduski, par le biais d'un astucieux tifo Tinder, ce sont les Varsoviens qui ont pris les devants, grâce à une tête de Tomáš Pekhart (1-0, 8). Mais lessont restés sous la menace cracovienne et ont fini par concéder l'égalisation, Konrad Gruszkowski arrachant le ballon des gants de Cezary Miszta pour le pousser au fond des filets (1-1, 78). Qu'à cela ne tienne, Mateusz Wieteska a devancé une sortie hasardeuse de Mikołaj Biegański et offert la victoire aux locaux dans le temps additionnel (2-1, 90+5). Seizième, le Legia reste relégable, mais passe devant son adversaire du week-end. C'en était trop pour Michal Frydrych, le capitaine tchèque du Wisła, expulsé après le coup de sifflet final... pour avoir balancé le ballon en direction de l'arbitre.Le club d'Adelaide United a de quoi être fier. D'abord parce qu'il a profité des matchs du week-end pour porter haut et fort un message d'inclusivité dans son Coopers Stadium, avec des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel et des drapeaux LGBT géants. Ensuite, parce que son équipe féminine a assuré sa place pour les play-offs de la Liberty A-League, une première dans son histoire.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com