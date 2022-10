Der Zakarian et Furlan : départ et d'autre ?

Après l'éviction de Peter Bosz dimanche, deux nouveaux entraîneurs de Ligue 1 ont été limogés en l'espace de quelques heures. Michel Der Zakarian (Stade brestois) et Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre) paient des résultats décevants après seulement dix journées. Mais est-ce vraiment une bonne idée de les remplacer maintenant ?

Les doigts dans la porte

Après la fin d'aventure prévisible entre Bosz et l'Olympique lyonnais , une deuxième déflagration a retenti dans notre chère Ligue 1 avec la mise à pied de Michel Der Zakarian et de ses deux adjoints. L'effet boule de neige ne s'arrête pas là, puisque Jean-Marc Furlan a sauté quelques heures seulement après son homologue brestois.Der Zakarian, fragilisé par sa place de lanterne rouge (20, à deux points des premiers non relégables) et les sept matchs sans victoire, quitte le navire brestois avec un goût d'inachevé. Arrivé la saison dernière, il avait conclu son premier exercice à la tête du Stade brestois avec une onzième place plutôt convaincante et l'espoir de pouvoir installer les Ty'Zefs dans le top 10. Le recrutement de Grégory Lorenzi (sexy sur le papier : Lees-Melou, Dembélé, Pereira-Lage, Dari, Camara, Slimani) a eu du mal à prendre sur le terrain et les résultats n'ont fait qu'empirer après la claque prise face à Montpellier à Le-Blé (7-0). Une énième défaite dans le derby breton face à Lorient (1-2) , et les mots de Gérard Le Saint, coprésident du SB29, au micro de France Bleu Breizh Izel , l'auront condamné :L'éviction de Jean-Marc Furlan, lui l'ancien Brestois, est quant à elle plus surprenante. Au club depuis 2019, il était parvenu à faire remonter le club dans l'élite à la suite d'un barrage épique face à Saint-Étienne . Le début de championnat avait plutôt été bon avant d'enchaîner les revers face aux "gros". Pas de quoi s'affoler, surtout quand on perd consécutivement contre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com