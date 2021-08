Der Zakarian, Brest in peace

Après un chapitre de quatre années à Montpellier refermé, Michel Der Zakarian a directement mis le cap à l'ouest pour prendre le contrôle du brigantin siglé SB29. Un choix qui a surpris tout le monde, même l'intéressé, mais qui résume bien le caractère d'un homme aussi passionné par son métier que distant des strass et des paillettes. Parfois malgré lui.

"On dit qu'on a un championnat de merde, qu'on a plein de choses qui ne sont pas bonnes... Mais si on arrive à faire venir un joueur comme ça, ce serait extraordinaire. On va se régaler"Michel Der Zakarian, à propos de Messi

Europe et fief finistérien

Ils l'ont espéré, attendu, et finalement, ne le verront pas. Au stade Francis-Le Blé ce vendredi soir sur les coups de 20h45, Lionel Messi ne viendra ni faire coucou ni martyriser le Stade brestois dans son antre. Neymar non plus, d'ailleurs. Un coup dur pour ces fans ayant dépensé plusieurs centaines d'euros - parfois même 400 (!) - tout ça pour dire :. Tout ça pour narguer la France entière ou tout simplement assouvir leur pulsion, leur envie, de voir le sextuple Ballon d'or revêtir un maillot avec le patch de la Ligue 1 Uber Eats le temps d'une soirée.Michel Der Zakarian, aussi, sera un peu déçu. Le nouveau coach brestois n'avait d'emblée caché à personne que l'arrivée de La Pulga avait eu un effet "coup de fouet" sur sa sexualité :. Tant pis, il faudra encore attendre un peu pour que la rencontre ait lieu entre le technicien breton et la star argentine. Un mal pour un bien : lors des deux premières journées, les hommes de Der Zak' ont prouvé qu'ils avaient les armes pour regarder dans les yeux les Européens du championnat de France. Après avoir accroché Lyon (1-1), qualifié en Europa League, et Rennes - qui mène sa barque en C4 - sur le même score, l'heure est venue de s'attaquer à un navire de premier ordre. Zef le Pirate ne s'y opposera pas, Michel Der Zakarian non plus.Au même titre que voir Messi traverser les Pyrénées était impensable il y a encore quelques mois, Michel Der Zakarian ne s'imaginait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com