Déprime à la jeunesse : quand les recalés des centres de formation tombent dans la dépression

C'est le propre du haut niveau : il y aura forcément plus de déçus que d'élus. Après avoir touché du doigt le rêve de devenir footballeur pro, ne pas être conservé par son club formateur est forcément un réveil violent. Au point de mettre certains de ces jeunes en proie à la dépression. Cela s'est confirmé le mois dernier avec le suicide de Jeremy Wisten (17 ans, Manchester City). Enquête sur un mal générationnel que les formateurs français commencent tout doucement à appréhender.

Quand la dépression mène à la mise en bière

Le genou au sol pour les uns, en ligne pour les autres. Le 27 octobre dernier,et Marseillais rendent un court hommage à Jeremy Wisten. Un coup de sifflet brise alors le silence du Vélodrome pour lancer ce match de Ligue des champions, laissant derrière lui le souvenir d'un garçon de 17 ans, passé par l'académie de Manchester City, et qui s'est donné la mort la veille. Selon la presse anglaise, le jeune défenseur serait tombé en dépression quelques semaines avant son geste, en partie parce qu'il n'avait pas été conservé par le centre de formation du club anglais. Cole Palmer est lui entré en jeu contre l'OM et faisait partie de la même promotion que Wisten. Quelques jours plus tard, il rendra hommage à son ancien coéquipier sur les réseaux :Des trajectoires opposées qui posent une question : quand certains finissent par décrocher les étoiles, comment amortir la chute de ceux qui ont été largués en cours d'ascension ?En France, cette tragédie a eu aussi un certain écho, mais c'est la réaction de Kader Bamba qui s'est le plus démarquée du concert de condoléances. L'occasion pour l'ailier du FC Nantes de vider son sac et de témoigner face à la dépression., pointe-t-il sur Instagram.