Dennis Bergkamp à Arsenal : Un terrien nommé Dennis

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 37e épisode, focus sur l'aviophobie de Dennis Bergkamp, qui l'a poussé à négocier une clause plutôt spéciale lors de sa signature à Arsenal à l'été 1995. Une histoire de méchants petits avions, de coercition européenne et de tribunes malveillantes.

The Non-Flying Dutchman

"On voyageait dans de méchants petits avions qui tremblent tout le temps. Ma phobie est devenue si grave que je regardais le ciel pendant les matchs à l'extérieur pour voir quel temps il faisait. Y avait-il des nuages à venir ? Parfois, j'étais préoccupé par le vol retour pendant que je jouais au football". Dennis Bergkamp, ancré dans le sol.

. Cette confession, c'est celle de Dennis Bergkamp, livrée un soir d'octobre 1996. Ce jour-là, l'attaquant néerlandais est au Pays de Galles avec sa sélection pour un match de qualification au Mondial 98. Pour s'y rendre, il a fait la route jusqu'aux Pays-Bas afin de rejoindre le camp d'entraînement, puis est revenu à Cardiff en voiture, seul, pendant que l'équipe prenait l'avion. Terrorisé par les engins volants, Bergkamp n'aurait pas été un aussi grand monsieur du football si Arsenal avait manqué de compréhension au moment de sa signature.Cette phobie de l'avion, Dennis Bergkamp l'a eue quasiment depuis le début de sa carrière à cause d'un traumatisme datant de 1989. Alors qu'il est encore à l'Ajax, un crash aérien au Suriname ôte la vie à son coéquipier Lloyd Doesburg.D'origine surinamienne, ce dernier était convié comme de nombreux joueurs à se rendre au pays pour un match d'exhibition contre une équipe locale. Ruud Gullit et Frank Rijkaard étaient également invités, mais leurs clubs avaient préféré qu'ils déclinent la proposition. Touché par cette tragédie, Bergkamp ne s'est plus senti aussi à l'aise dans les airs, mais le Hollandais a continué de voler malgré tout. Il faut dire que c'était obligatoire s'il voulait se rendre au Mondial américain de 1994. Lors du vol transatlantique avec la sélection hollandaise, il y aurait cependant eu de grosses turbulences et même une alerte à la bombe causé par une mauvaise blague d'un journaliste. De quoi complètement perturber Bergkamp, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com