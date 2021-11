Deniz Undav, l'attrait de l'Union Saint-Gilloise

Pour son retour dans l'élite après 48 ans de disette, la romantique Union Saint-Gilloise décoiffe la Pro League belge en treize journées : leader, meilleure attaque, meilleure défense... Et si le prometteur Dante Vanzeir affole le Plat pays, son comparse Deniz Undav (25 ans), débarqué de D3 allemande en surpoids et en John Doe il y a un an, n'est vraiment pas en reste. Objectif : recouvrir d'or et de confettis les briques du stade Joseph-Marien en mai prochain.

Balance ton poids

Avis aux amateurs de sensations fortes. Cette année, le parc d'attraction à ne surtout pas louper est installé au sud de Bruxelles. Plus précisément du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui asperge de foot champagne leset autres quadrupèdes du pays, et se prend à songer, toutes voiles dehors, à un exercice de rêve. Une des recettes du succès ? Une doublette offensive décoiffante formée de Dante Vanzeir, le meilleur buteur belge d'Europe, et Deniz Undav, posé sur son grand huit en championnat (huit pions, huit offrandes)., lançait ce dernier en septembre. Deux mois plus tard, la première place de l'USG et les stats de chacun confirment des dires finalement loin d'être présomptueux. Il y a un an, les deux Unionistes défilaient dans l'anonymat à l'échelon inférieur. Une évolution graduelle pour Vanzeir, espoir de 23 piges convoqué pour la première fois par Roberto Martínez avec les Diables rouges, mais beaucoup plus surprenante pour Undav, tank germano-turc de deux ans son aîné et longtemps sans référence.Débarqué libre chez les Jaune et Bleu en juillet 2020, Deniz Undav devait être le seul à croire en son éclosion. Car avant de rallier la D1B, c'est à un statut d'que le gamin d'Achim, passé