Denis Genreau, un Australien dans la Ville rose

Opposée à l'Arabie saoudite ce jeudi matin dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, l'Australie pourrait s'appuyer sur un jeune milieu de terrain expatrié au pays des kangourous dès son plus jeune âge : Denis Genreau. Trouvaille du mercato toulousain cet été, le jeune homme, qui compte une sélection avec les Socceroos, est bien décidé à s'imposer dans le pays qui l'a vu naître.

Australie, nous voilà

Patty Mills, Ashley Barty, Cameron McEvoy, Ariarne Titmus, Rohan Dennis... Comme à chaque olympiade, la délégation australienne qui a pris la direction de Tokyo cet été comptait son lot de stars dans nombre de disciplines. Et parmi elles, un jeune footballeur né en France et plutôt inconnu du grand public, mais bien décidé à briller, alors que lesn'avaient pas vu Londres ni Rio. Son nom ? Denis Genreau., retrace l'intéressé, qui a tout de même saisi l'opportunité de se mesurer au plus haut niveau.Le moment fort d'un été particulièrement chargé pour le jeune Australien qui, après avoir découvert l'Asie, a posé le pied sur le Vieux Continent, en s'engageant avec le TFC dans la foulée.Un monde qui ne lui était pourtant pas inconnu, puisque s'y trouvent ses racines., énumère l'intéressé.Marc et Sophie Genreau, employés dans le secteur bancaire et des assurances, ont en effet décidé de partir faire leur vie sur le pays-continent, avec leur petite famille dans les bagages.Une double culture assumée pour celui qui rentrait régulièrement en France voir le reste de sa famille pendant son enfance.