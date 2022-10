Déjà éliminée de la Ligue des champions, la Juventus n'a plus toute sa tête

Défait ce mardi soir sur la pelouse de Benfica (4-3) et éliminée de la Ligue des champions avant même le dernier match de la phase de groupes, la Juve s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Une direction en panne d'inspiration, un entraîneur à côté de la plaque et des joueurs en pleine dépression, voilà bien comment résumer, en quelques mots, la situation actuelle dans le Piémont. Cinq ans après sa dernière finale de Ligue des champions, comment la Vieille Dame est-elle devenue une équipe aussi moyenne, pour ne pas dire médiocre ?

Avec une photo de Massimiliano Allegri en fond, voilà ce qu'affiche en Une le quotidien turinoisce mercredi matin. Une nouvelle fois, la Juve a déçu, une nouvelle fois, la Juve a montré qu'elle n'était plus au niveau, une nouvelle fois, la Juve s'est effondrée. Après cette défaite sur la pelouse du Benfica (4-3) , la Vieille Dame est donc officiellement éliminée de la Ligue des champions, une première en phase de groupes depuis la saison 2013-2014. La semaine prochaine, la bande à Massimiliano Allegri devra donc batailler à distance avec le Maccabi Haïfa pour arracher une place en Ligue Europa. Un objectif bien loin des attentes initiales.

Juventus knocked out of the Ligue des champions in 5 successive seasons by Ajax, Lyon, Porto, Villarreal & Benfica. Five clubs not deemed "glamorous" enough for the European Super League by one of its key cheerleaders - Juve chairman Andrea Agnelli. Sometimes football can be funny.

Un échec avant tout institutionnel

— Colin Millar (@Millar_Colin) October 25, 2022Alors qu'elle était la meilleure ambassadrice italienne en Europe ces dernières années, laen est aujourd'hui la risée. En Serie A, les partenaires d'Adrien Rabiot ne font pas mieux et pointent actuellement à une pitoyable 8e place, à dix longueurs du Napoli après seulement onze journées. Largués en championnat, déclassés en Europe, les Turinois risquent de vivre une saison des plus pénibles. Alors, à qui la faute ?Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo débarque dans le Piémont pour près de 117 millions d'euros. En trois saisons sous la tunique bianconera , le plus célèbre des numéros 7 impose sa loi dans la Botte avec 101 buts en 134 matchs.