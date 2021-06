Découvrez le portrait de Kieffer Moore, le buteur du pays de Galles

En égalisant face à la Suisse pour l'entrée du pays de Galles à l'Euro, Kieffer Moore a offert à son pays un premier point précieux d'un coup de tête parfait. Une juste récompense pour le buteur de Cardiff (Championship) dont la carrière est actuellement au zénith.

La Moore, le vrai

"Quand j'étais sauveteur, je n'ai jamais sauvé aucune vie"

Au moment d'effectuer son ultime déviation de la rencontre vers Gareth Bale, au cœur du stade Olympique de Bakou, Kieffer Moore est cuit. Assis, les mains sur les cuisses, le géant attaquant gallois a les joues de la couleur du maillot des Dragons et surtout le sentiment du devoir accompli. Lui que personne ne voyait ou presque commencer l'Euro 2020 a su rendre à Robert Page, le sélectionneur gallois qui a remplacé Ryan Giggs, la confiance de l'avoir privilégié à son compatriote de Cardiff Harry Wilson, qu'il a cotoyé à Cardiff en club cette saison.Avant de priver la Nati d'un succès précieux, Moore a d'abord rendu hommage au pays de lutteurs qu'est l'Azerbaïdjan en se bagarrant comme un diable pendant plus d'une heure. Au bout d'un quart d'heure de jeu, il avait l'arcade ouverte après un choc avec Kevin Mbabu. Au retour des vestiaires, il récoltait une biscotte après avoir sonné Schär d'un coup de coude un peu maladroit. Mais mesurer 1m95 et être taillé comme une armoire à glace sert aussi à servir de point d'appui, ce que Moore s'est appliqué à faire notamment en seconde période, et surtout à dominer dans les airs.Si son premier coup de casque en direction du but de Yann Sommer a offert au portier Suisse l'opportunité de sortir une horizontale délicieuse, la seconde a bien fait mouche. Le mode opératoire ? Un centre parfait de Joe Morrell, un déplacement furtif, mais précis de Moore qui grille la politesse à Schär pour battre le dernier rempart de Mönchengladbach. Nul doute qu'au pays de Galles, pas grand-monde n'est surpris de voir Moore se muer en héros de la nation : cette saison avec Cardiff, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière en plantant 20 pions en 42 journées. En sélection, qu'il squatte depuis 2019, il a inscrit la bagatelle de six pions en dix-huit sélections. Pas mal pour un gars qui n'était pas forcément destiné à profiter du soleil de Bakou en 2021 avec le maillot de son pays sur le dos.Car si Moore est excellent de la tête, nul doute qu'aucun de ses deux hémisphères n'imaginait