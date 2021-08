Découvrez la SO FOOT Ligue !

Accroche-toi, SOFOOT.com lance la nouvelle saison de sa SO FOOT Ligue, le jeu de Fantasy Football en partenariat avec RUE DES JOUEURS qui va te permettre d'étaler en quelque clics tes connaissances en ballon rond dans la face de tes potes, tes collègues du service marketing ou ta famille élargie. Présentation du jeu totalement gratuit qui va user tes petits doigts pendant toute la saison.

Calcul des points

T'es au point sur les championnats et les compétitions européennes ? Ou bien t'es nul en foot, tu n'y connais rien, mais tu te dis que sur un malentendu, ça peut marcher ? Mais pourquoi ne joues-tu pas déjà à la SO FOOT Ligue, le jeu de Fantasy gratuit de SO FOOT en partenariat avec RUE DES JOUEURS ?Le concept est simple, chaque jour, tu choisis l'équipe qui va ramener le plus de points. Le choix se fera sur les matchs de L1, L2, Coupe d'Europe et tous les championnats européens. Nul besoin de se creuser la tête :. C'est tout. Donc choisis judicieusement !Choisir son équipe, on appelle ça faire unet c'est vraiment classe. Les mieux informés ou les plus chanceux vont marquer un max de points en misant sur Pau ou Alavès. Pour jouer, tapotez 31615 http://fantasy.sofoot.com.Bon, et la cerise sur la gâteau qui met un peu de sel et de piment dans cette saison de SO FOOT LIGUE, c'est évidemment les nombreux et fabuleux cadeaux mis en ligne par notre partenaire RUE DES JOUEURS : PS5, jeux FIFA 22 et d'autres choses...Tu remportes la valeur de sa cote multipliée par 10.Tu gagnes la valeur de sa cote multipliée par 5.Ce résultat pourlingue ne te rapporte aucun point.Dans tous les cas, et parce qu'on est super cool,