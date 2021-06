Declan Gallagher, de la prison à l'Euro

En 2016, Declan Gallagher était en prison. En 2021, l'Écossais s'apprête à disputer l'Euro avec son pays. Le fruit d'une ascension fulgurante depuis la fin de son incarcération pour agression, d'un soutien indéfectible du Livingston FC et d'une main tendue par un certain David Martindale.

" Une attaque brutale "

Il sera, avec Quincy Promes, le seul joueur de l'Euro 2021 à avoir goûté à la prison. Mais à l'inverse de l'attaquant des Pays-Bas, Declan Gallagher n'y a pas mis les pieds pour avoir été accusé d'avoir poignardé un membre de sa famille. Surtout, contrairement au Néerlandais, il n'a pas passé que quelques petites heures derrière les barreaux. Tout remonte au 17 juin 2015 : le costaud défenseur central d'1,96m pour 86 kilos formé au Celtic et passé par Stranraer, Clyde et Dundee, vient de remporter la Challenge Cup avec Livingston, pensionnaire de deuxième division écossaise. Malgré cette réjouissance footballistique, le joueur de 24 ans est rattrapé par son passé, puisqu'il est condamné à trois ans de prison ferme pour agression.Les faits remontent au 21 avril 2013, à l'hôtel Parkville, un établissement trois étoiles de Blantyre, une ville située dans la banlieue sud-ouest de Glasgow. Ce jour-là, Marie Dockery, 45 ans, est présente avec son conjoint Stephen Findlay, 43 ans, pour fêter l'anniversaire de mariage de sa sœur. Vers 22 heures, elle se rend à l'arrière de l'hôtel pour prendre l'air et tombe sur son fils, Declan McCart, en train de se disputer sur le parking avec Greg Anderson, car le premier cité aurait essayé, selon ce dernier, de draguer sa petite amie. Anthony Murray, ami de Greg Anderson et de... Declan Gallagher, se joint à l'accrochage et donne un coup de poing au visage de Declan McCart, lorsque celui-ci se rend aux toilettes. Et alors que Marie Dockerey et Stephen Findlay attendent un taxi dans le hall de l'hôtel pendant qu'elle lui fait part de la situation, le couple est battu par au moins trois personnes, dont un Declan Gallagher armé d'une batte de base-ball. Si Gallagher nie s'être muni d'un quelconque objet pour porter ses coups, Stephen Findlay est transporté à l'hôpital dans un état grave, avec une hémorragie cérébrale et deux fractures du crâne. Il doit passer cinq jours en soins intensifs et se faire opérer à plusieurs reprises pour se remettre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com