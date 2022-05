Décès à Cannes de l'acteur Ahmed Benaissa, un "monument" culturel en Algérie

Actor Ahmed Benaïssa performs during a rehearsal of the play "Meursaults" by French director Philippe Berling, on July 20, 2015 at the Salle Benoit XII l in Avignon, southern France, as part of the Avignon theater Festival. AFP PHOTO Le comédien Ahmed Benaïssa se produit lors d'une répétition de la pièce "Meursaults" du metteur en scène français Philippe Berling, le 20 juillet 2015 à Avignon, dans le sud de la France ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )