Début du sciage de huit chênes exceptionnels destinés à Notre-Dame

Le sciage de chênes sélectionnés pour la flèche de Notre-Dame de Paris à la scierie des Géants, le 16 décembre 2021 à Craon, en Mayenne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le sciage de huit chênes de dimension exceptionnelle, destinés à la flèche de Notre-Dame de Paris, a débuté jeudi à la scierie des Géants en Mayenne, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"C'est une aventure extraordinaire que cette reconstruction de Notre-Dame de Paris", a déclaré le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a salué l"extraordinaire mouvement de solidarité qui ne retombe pas".

Le général Jean-Louis Georgelin (g) et le patron de la scierie des Géants, Mickael Renaud, le 16 décembre 2021 à Craon, en Mayenne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Issus de la forêt domaniale de Bercé (Sarthe), ces huit chênes de plus d’un mètre de diamètre et de plus de vingt mètres de grume utile d’une courbure spécifique sont destinés à la réalisation de pièces exceptionnelles pour le tabouret de la flèche.

"On est très fiers de participer à la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame", a confié Mickaël Renaud, patron de la scierie des Géants à Craon. "Mon entreprise est créée depuis deux ans, je n'aurais jamais imaginé ça. Travailler des bois de cette longueur là qui viennent de la forêt de Bercé, plantés sous Colbert, c'est une fierté."

Le sciage de chênes sélectionnés pour la flèche de Notre-Dame de Paris à la scierie des Géants, le 16 décembre 2021 à Craon, en Mayenne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Les bois débités doivent ensuite être acheminés dans des centres de stockage aménagés par l’établissement public, pour y être triés et poursuivre leur séchage. Mi-2022, ils seront transportés vers les ateliers des charpentiers pour être assemblés à blanc avant d’être montés sur le chantier en 2023.

"Et ensuite, on assistera à la montée de la flèche dans le ciel de l'Ile-de-France", a lancé le général Georgelin.

La restitution de la flèche de Viollet-le-Duc, dont l’ossature est entièrement en bois de chêne massif, et des charpentes du transept et de ses travées adjacentes nécessite environ un millier de chênes, issus pour moitié de forêts publiques, pour moitié de près de 150 forêts privées.

Le sciage de chênes sélectionnés pour la flèche de Notre-Dame de Paris à la scierie des Géants, le 16 décembre 2021 à Craon, en Mayenne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Quarante-cinq scieries partout en France assurent le sciage des 1.000 chênes.

"Dans un an, nous récolterons encore 1.000 autres chênes pour refaire la charpente de la nef et du chœur", a ajouté M. Georgelin.

