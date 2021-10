Debuchy : "Ce qui arrive à Saint-Étienne, je l'avais senti venir"

Huit années se sont écoulées depuis son départ. Mais ça y est : Mathieu Debuchy est de retour dans le Nord, sa terre natale et celle de ses débuts professionnels, sous le maillot lillois. À la sortie de l'entraînement, le néo-Valenciennois ébruite les secrets de sa longévité, son rôle d'"ancien" du vestiaire, mais pose aussi son regard sur le poste de piston droit et les galères de Saint-Étienne. Avec la même efficacité que celle dont l'ex-international français fait preuve quand il s'agit de tenir son couloir.

"Je ne suis plus surpris par le milieu du football."

[MERCATO] Mathieu Debuchy au VAFC !L'expérimenté latéral droit s'est engagé pour deux années (+1 en option) avec VA !

Non. Peu avant la fin de mon contrat, j'ai eu un rendez-vous avec le coach, le président et le directeur général de Sainté. Ils m'ont annoncé que mon contrat ne serait pas prolongé. Moi, ça m'aurait pourtant plu de pouvoir pousser encore un an, même si on avait vécu quelques moments pénibles. En plus, on avait dû passer une saison entière avec un Chaudron vide. J'aurais vraiment aimé retrouver le public stéphanois.Si, j'ai échangé avec un représentant de Troyes. On a pas mal discuté, il y a eu une proposition de contrat, mais, quelques semaines plus tard, leur offre a été retirée. C'est mon agent qui me l'a dit, je n'ai jamais eu le moindre retour de la part de l'ESTAC. J'ai trouvé ça un peu... spécial. Mais je ne suis plus surpris par le milieu du football.Après avoir quitté Saint-Étienne, je suis parti en vacances. Ça a duré plus de temps que je ne le pensais. Puis Valenciennes est venu vers moi. J'ai eu l'entraîneur au téléphone, et ensuite le président. On s'est vus. J'ai visité les installations du club, qui sont de niveau Ligue 1. Il y a un stade magnifique, un public fidèle. Et c'est dans le Nord, là où vivent ma femme et mes enfants.