Débat présidentiel : le foot oublié

Rien sur le foot ou même le sport. Et pourtant, ce débat pour le second tour de la présidentielle 2022 a été long et laborieux. En outre, il a été saturé de métaphores sportives : match retour, ring, etc. Pourtant le ballon rond offrait de belles accroches, politiques ou sociétales, pour convaincre l'électeur de base. Mais une fois de plus, cette grande passion nationale a été reléguée au second rang et donc oublié. Même la magie vintage de Gérard Majax a été mieux considéré.

Le jouet démagogique de nos politiques

La France va accueillir en 2024 des Jeux Olympiques (avec leurs tournois de foot des deux sexes) pour lesquels elle a grandement et grassement investi. Nos Bleus vont s'envoler vers le Qatar pour une Coupe du monde ô combien polémique et honteuse. Ces enjeux, pour ne parler que de ces deux gros morceaux (on ne s'attendait bien sûr pas à un échange documenté sur le bénévolat sportif associatif - environ 3 millions de personnes - au détriment de l'islam), ont été décochés des priorités des deux candidats. Le plus terrible reste que personne ne s'en étonne. Peu importe leur inclinaison, Macron fan de l'OM ou Marine Le Pen plutôt portée vers l'ovalie des terroirs, le résultat final reste un silence qui en dit long. Le monde du sport (un peu moins celui du foot) s'est pourtant mobilisé durant ces deux semaines cruciales, afin d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite. Que ce soit par tribunes dans la presse (d'athlètes de haut-niveau notamment) ou encore prises de position officielles, tel le CNOSF en tête, mais aussi la FSGT ou le rugby avec le cas de l'assassinat de l'ancien rugbyman argentin Federico Aramburu par un militant néo-fasciste. Le sport n'est au bout du compte guère rancunier tant ses problématiques ont été négligées au cours de la campagne, y compris quand il semblait directement relever des thématiques dominantes tels que le pouvoir d'achat ou la diplomatie.De fait, le football en particulier reste d'abord un jouet démagogique pour nos politiques dès qu'ils ou elles doivent s'adresser à l'opinion. Au niveau des collectivités locales, des ministères ou des écoles, on patauge dans le dur de la pratique de masse ou les difficultés quotidiennes (sécurité, gestion des stades, etc.). Dès qu'on se hisse vers le sommet, tout n'est toutefois plus qu'affaire que de prénoms, de port du voile chez les footballeuses, ou de devoir d'exemplarité. Le sport n'a jamais été apolitique.