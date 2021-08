De Zerbi, le Shakhtar lui va si bien

Potentiel adversaire de Monaco en barrage de C1, le Shakhtar Donetsk, qui affronte Genk ce mardi soir, compte sur un homme pour lui permettre d'accéder à la phase de groupes une cinquième année de suite : Roberto De Zerbi. Un mariage qui s'annonce grandiose entre l'un des coachs italiens les plus ambitieux du moment et un club ukrainien qui a soif de revanche après une année blanche.

Roberto met les voiles

Tout va décidément trop vite en 2021. Alors que l'AS Monaco est à Prague pour y défier le Sparta à l'occasion de la manche aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, les Monégasques sont déjà au courant du menu à s'enfiler en cas de qualification pour les barrages de C1 : ce sera soit les Belges du KRC Genk ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar, cet épouvantail vêtu d'orange et de noir qui avait défait à deux reprises le Real Madrid en phase de poules l'an dernier, mais qui a quand même changé de tête pensante en accueillant la science et l'exigeance de Roberto De Zerbi. Un challenge excitant pour l'un des entraîneurs italiens les plus influents de la dernière décennie en Serie A qui arrive à point nommé.Le 25 mai dernier, l'Italie n'était pas encore championne d'Europe et se réveillait avec une nouvelle surprenante : Roberto De Zerbi était bien arrivé en Ukraine pour devenir le nouveau coach du Shakhtar. Un choix par défaut ? Certainement pas. Ce serait mal connaître le bonhomme. Pour preuve : lorsquea demandé à l'intéressé s'il n'avait pas de regrets à avoir quitté la Serie A, l'ancien numéro 10 du Napoli a répondu avec la franchise qui le caractérise :Durant ces trois ans dans la banlieue de Modène, De Zerbi a donné une leçon à tous les coachs qui utilisent l'argument des moyens financiers pour inviter les spectateurs en quête de spectacle à se rendre au cirque plutôt que dans un stade. D'un point de vue comptable, il a également fait passer lesde la 11à la 8place, de 43 points au record historique du club à 62 unités récoltées l'an dernier pour terminer à égalité avec la Roma. Rien que ça. Sans oublier les trois joueurs de Sassuolo sacrés Lire la suite de l'article sur SoFoot.com