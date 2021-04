De Paris à Munich, la résistance prend forme

Candidats naturels au statut de "membre fondateur", le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont refusé, pour le moment, de se joindre au sinistre projet de "Super League" porté par leurs camarades anglais, italiens et espagnols, même si Florentino Pérez assure ce matin ne jamais les avoir invités. Rejoints dans la journée de lundi par d'autres clubs, plus modestes, ils se retrouvent dans une posture confortable qui ne les empêchera pas de retourner leur veste dans le futur, mais qui fait d'eux, pour le moment, les derniers chevaliers blancs du football européen.

Superligue : le jour où le foot européen a basculé

Super riche, mais pas super con

À première vue, il faudrait pourtant être fou pour décliner une telle invitation. L'entre-soi élitiste, les centaines de millions qui tombent chaque saison après une année de Covid qui aura fait du mal aux finances et alors que les droits TV sont à la baisse en Europe, les affiches de gala toutes les semaines comme une nouvelle routine pailletée. La garantie d'être officiellement les plus forts, les plus beaux, les plus riches, et surtout que ça ne bouge plus. Et pourtant, seuls douze des quinze "membres fondateurs" annoncés avaient signé la profession de foi inaugurale de la Superligue dans la nuit de dimanche à lundi. Grands absents de la soirée de lancement, les clubs allemands et français naturellement attendus dans ce rôle - le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et surtout le PSG - sont restés solidaires avec l'UEFA et sa Ligue des champions. Pour l'instant.Une résistance qui pourrait faire la différence. Si la Superligue avait été présentée dimanche avec un casting cinq étoiles complet réunissant toute la grande Europe du football, sans exception, sans doute contemplerions-nous déjà le cadavre fumant de la Ligue des champions plutôt que de tenter à tout prix de la sauver. De façon presque surprenante, Paris, symbole mondial - pas toujours à raison, visiblement - de l'avidité et de l'argent dégueulant dans le football, a été le premier à s'opposer farouchement au projet. Dans les colonnes de l'