De la SuperLigue au départ de Lionel Messi

C'est peut-être le plus gros coup de l'Histoire du PSG : Lionel Messi va très certainement rejoindre le club parisien. Après des mois de tergiversations et de rebondissements, il semblerait que ce changement d'air soit directement lié à un autre sujet : la SuperLigue européenne, soutenue mordicus notamment par le FC Barcelone. Explications d'un drôle d'effet papillon.



Un espoir nommé SuperLigue

Depuis maintenant une bonne saison, on savait que le Barça avait besoin d'argent et que le club, au-delà de ses erreurs de gestion, avait beaucoup souffert de la crise du coronavirus, entre les ralentissements économiques et la fermeture des enceintes sportives. En clair, les pertes se cumulaient dangereusement et la situation atteignait un point de non-retour... mais il fallait prolonger Lionel Messi. Le sextuple vainqueur du ballon d'Or, pépite du club, joyau de la Masia, voyait son contrat faramineux arriver à échéance et, si rien n'était fait, le club prenait le risque de le voir partir gratuitement. Seulement voilà, pour garder son numéro 10, c'était 50 millions d'euros minimum par an qu'il fallait dégager, sans compter une probable prime à la signature lors de la prolongation. Quand bien même la presse catalane ne cessait d'affirmer que larapportait jusqu'à 200 millions d'euros par an au club, entre les revenus marketing, commerciaux et billetteries, ça n'était pas suffisant, la situation économique était trop lourde.Alors, avec d'autres géants aux pieds d'argile, les dirigeants du Barça se sont lancés dans le projet SuperLigue. Pendant des mois, accompagnés du Real, de l'Atletico, de la Juve, des clubs milanais et de six équipes anglaises, ils ont monté un dossier colossal et immensément rémunérateur. On parlait, à l'époque, lorsque l'officialisation a été faite, en avril dernier, d'un gain compris entre 4 et 6 milliards d'euros par an et jusqu'à 300 millions de prime de participation à chaque équipe dissidentes. Le tout financé par une banque d'affaires américaine et avec des fonds issus des quatre coins du globe. Loin, très loin, des quelques dizaines de millions d'euros donnés aux participants de la Ligue des Champions. Côté Barça, créer la SuperLigue et y prendre part signifiait aussi sauver ses comptes, solvabiliser et stabiliser ses finances. Et donc, et surtout, conserver Messi dans son effectif, en ayant enfin les moyens de le prolonger. Un raisonnement sommes toutes assez