De la Corse à Saint-Étienne, l'indispensable Wahbi Khazri

L'AS Saint-Étienne part à la dérive, mais Wahbi Khazri s'efforce tant bien que mal de tenir la barre. Le numéro 10 est le Monsieur plus des Verts cette saison avec déjà sept réalisations. Seul le Lillois Jonathan David fait mieux en Ligue 1. L'international tunisien permet pour l'instant à la lanterne rouge de ne pas couler, de la même manière qu'il avait porté Bastia, Bordeaux et Rennes. Une dose de talent, une once de caractère et beaucoup de bonne humeur : avec Wahbi, voilà la recette du bonheur.

"Il avait même fracturé le poignet d'un gardien en poussins, il avait fini avec un plâtre. Je me souviens de l'avoir vu marquer une ou deux fois des coups francs du milieu de terrain à cette époque."

Anthony Bernardi, ami de la famille Khazri

Parce qu'il tire de loin

Sur le bord du terrain de Saint-Symphorien, le sourire de Claude Puel veut tout dire. Le technicien de 60 ans n'est pas du genre expressif, mais il est difficile de masquer ses émotions quand on vient d'assister à un chef d'œuvre. Les images ont rapidement fait le tour du monde (oui, oui, désolé les diffuseurs et la LFP) : à la 16minute du match de cancres entre Metz et Saint-Étienne, Wahbi Khazri a eu l'audace d'égaliser d'une frappe monstrueuse de 68 mètres, trompant le pauvre Alexandre Oukidja et signant un record de distance en Ligue 1 depuis que le statisticien Opta analyse la compétition., pose Éric Bedouet, qui a connu le phénomène lors de ses deux années passées à Bordeaux entre 2014 et 2016.L'artiste n'en était pas à son coup d'essai. Il avait multiplié les tentatives sur les pelouses hexagonales ces dernières semaines, sans trop de succès, comme l'ont fait remarquer ses coéquipiers après la rencontre. Ceux qui connaissent Wahbi depuis le berceau n'ont pas non plus été étonnés de le voir tenter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com