De l'Ukraine à l'AS Poissy, le destin de six membres du FC Alians Lypova Dolyna

Cinq joueurs de deuxième division ukrainienne et leur coach ont été accueillis ce jeudi par l'AS Poissy. Après les sourires crispés lors de la présentation officielle à la presse, ils ont pu regoûter aux joies de tâter le cuire et vivre le premier entraînement avec leur club d'adoption.

"Je ne me suis pas posé de questions. Au début je voulais faire venir toute l'équipe, mais bon... Je me dis simplement que l'on fait le job." Olivier Szewczuk, président de l'AS Poissy

. Ces mots sont ceux de l'Ukrainien Kostiantyn Iarochenko, milieu du FC Alians Lypova Dolyna, à l'issue de la cérémonie d'accueil organisée ce jeudi 17 mars au complexe Marcel-Cerdan de Poissy. Tout bascule pour lui et son équipe le 24 février dernier. Alors qu'ils sont en stage de présaison à Antalya (Turquie), les forces russes envahissent l'Ukraine. Impossible de rentrer dans leur pays en guerre. Comme eux, la carrière de centaines de joueurs professionnels évoluant en Premier Liha et en Percha Liha vacille et devient alors plus qu'incertaine. La main tendue va venir du président de l'AS Poissy, Olivier Szewczuk, dont la famille est-elle même d'origine ukrainienne.Après être rentré en contact avec des agents et certains de ses amis ukrainiens, il parvient à avoir le numéro de téléphone de joueurs et membres du staff de cette équipe de D2 ukrainienne. Une semaine plus tard, six d'entre eux, dont l'ancien entraîneur principal devenu adjoint en janvier dernier Yuri Iarochenko - père de Kostiantyn - acceptent cette proposition généreuse. Billets d'avions en poche, payés par le président du club de Nationale 2, ils atterrissent ce lundi 14 mars sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Accueillir ces réfugiés en attendant que la paix revienne était une évidence pour Olivier Szewczuk :. Dans ce projet titanesque "Tchouk" n'est pas seul. Il peut compter sur la solidarité des Pisciacais et de la Mairie qui se sont impliqués dès l'arrivée des réfugiés ukrainiens en distribuant notamment des denrées alimentaires. Aujourd'hui, les joueurs dorment à l'hôtel, mais bientôt deux appartements vont être mis à leur disposition. L'un d'entre eux est prêté par le curé de la ville. Après avoir