De Kinshasa à Alexandrie: cinq Congolais en rade en Égypte

Andy, Coeurci, Antoine, Franky et Omakanda* ont quitté la République démocratique du Congo en juillet pour l'Égypte, avec la promesse d'être recrutés par un club de football à l'issue de tests physiques. Mais le voyage ne s'est pas passé comme prévu. Escroqués par un prétendu manager, ils sont toujours en Égypte sans réelles perspectives.

"Venir ici, c'était venir faire une carrière professionnelle. Je rêvais grand." Franky

"Mes parents voulaient que je continue mes études. Il y avait l'argent pour l'université, mais moi j'ai choisi le foot" , raconte Antoine.

Alexandrie, Égypte. Nous sommes en plein milieu de l'hiver, un début d'après-midi du mois de décembre. Au huitième étage d'une tour quelconque de la ville, l'appartement des cinq footballeurs s'anime. Une odeur de poulet grillé envahit le salon, Andy s'active en cuisine. Coeurci chante à pleine voix entre la chambre et la salle de bain, sur un tube de la star congolaise Fally Ipupa. Les voix se mélangent à celle d'un pasteur sur haut parleur dans le fond de l'appartement. C'est une journée qui ressemble à toutes les autres depuis le mois de juillet. La suite d'un jour sans fin, loin des stades.Kinshasa, République démocratique du Congo, au printemps 2020. Andy, Coeurci, Antoine, Franky et Omakanda ont été repérés pour leurs belles performances sur le terrain tout au long du championnat provincial EUFKIN-Lukunga. Leur club de quatrième division, TP Les Croyants, arrive à la deuxième place du classement. Courant juillet, leur président a une nouvelle à leur annoncer. Un manager malien est prêt à les embaucher dans son club en Égypte. L'homme est un ami d'un autre manager, proche du président et présent en RDC. Lui est venu superviser plusieurs fois les joueurs sur le terrain. Pour les cinq footballeurs âgés d'une vingtaine d'années, c'est une, affirme Antoine.Pour cause, les jeunes joueurs égrainent l'ensemble des problématiques du ballon rond dans le pays:ou encore. En cette fin de saison, tous avaient pourtant des possibilités d'évoluer en RDC. Chacun s'était vu proposer un contrat pour jouer dans un club de première division. Mise à part quelques primes de récompense Lire la suite de l'article sur SoFoot.com