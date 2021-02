De formateur à entraîneur de l'OM : mais qui es-tu Nasser Larguet ?

Méconnu du grand public il y a encore une semaine, Nasser Larguet a pris les rênes de l'Olympique de Marseille depuis la démission d'André Villas-Boas. Après un match nul obtenu à Lens (2-2), celui qui est le directeur du centre de formation depuis l'été 2019 dirigera une nouvelle fois les Phocéens, ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain. Une petite surprise, puisque plus qu'un entraîneur, le Marocain est surtout un admirable formateur qui a démarré dans le métier il y a près de 40 ans, au beau milieu de la Normandie.

Nasser à tout faire

Au bout du fil, Grégory Tafforeau ne tarit pas d'éloges pour l'homme qui l'a vu grandir au centre de formation de Rouen, puisqu'il a retrouvé quelque temps plus tard à Caen. Son nom ? Nasser Larguet. Pas loin d'être un anonyme pour le grand public, cet éducateur marocain de 62 ans a pourtant été projeté dans la lumière (ou plutôt la tempête) cette semaine, en prenant en main un Olympique de Marseille en plein marasme. Pour son premier match à Lens, il a malgré tout grapillé un point (2-2)., rigole l'ancien latéral du LOSC. Ce dimanche soir, en attendant l'intronisation d'un nouveau coach, il sera de nouveau en première ligne pour un match d'un autre calibre : le Classico, au Vélodrome, face au Paris Saint-Germain. Un rendez-vous crucial, que l'intéressé lui-même n'aurait sans doute jamais imaginé aborder dans la peau d'un coach numéro 1.Et pour cause : même s'il a parfois eu à poser ses fesses sur un banc, Larguet n'est pas un entraîneur par essence., souffle Tafforeau.Il faut dire que le cheval de bataille du sexagénaire se situe plutôt du côté de la formation, un domaine qu'il maîtrise depuis plus de 35 ans, et une première expérience acquise dans le petit club de l'Étoile sportive Thury-Harcourt, en plein cœur du Calvados. Un département que le natif de Berkane a rejoint - après le lycée dans son pays d'origine - pour y accomplir des études de pharmacie. Joueur amateur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com