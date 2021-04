De Bruyne, le contrat de confiance

Un temps incertain pour affronter le PSG ce mercredi, Kevin De Bruyne mènera bien l'attaque mancunienne au Parc des Princes et il le fera, en plus, dans la peau d'un homme qui vient de prolonger son contrat avec City. Un contrat qu'il a, chose exceptionnelle par les temps qui courent, négocié sans agent, en s'appuyant sur un rapport data détaillé de ses perfs sous le maillot skyblue. Un petit événement qui vient confirmer l'importance accrue de la statistique dans le sport roi, à tous les niveaux.

On pourrait penser que Kevin De Bruyne fait partie des rares joueurs qui n'ont pas forcément besoin de prouver leur valeur pour que leurs clubs ne leur érigent un pont d'or au moment de parapher un nouveau contrat. L'importance du Belge dans l'effectif de Pep Guardiola, l'inestimable apport d'un cerveau et de deux pieds pareils sur un terrain pourraient paraître évidents. Et pourtant. Alors que "KDB" a étendu son contrat jusqu'en 2025 le 7 avril dernier, il s'est ébruité un détail sur les négociations de sa prolongation : le joueur a mené les pourparlers lui-même et a notamment fait appel à deux entreprises extérieures pour lui bricoler un rapport statistique détaillé soulignant son importance à Manchester City, et la compatibilité entre le numéro 17 et la maison bleu ciel.