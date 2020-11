DAZN, un nouvel espoir pour le football français ?

La chaîne de streaming sportif DAZN doit arriver en France le 1er décembre. Diffuseur de sports de combat, pour le moment, ce nouvel acteur vient s'insérer dans un marché déjà mal en point, saturé et au bord de l'effondrement. À moins qu'en réalité, ce soit le moment idéal pour s'intéresser aux droits du foot français ?

DAZN va-t-il entrer dans la danse ?

La box devait être lancée en grande pompe le 2 mai dernier dans 200 pays pour un prix défiant toute concurrence : 1€99 par mois, le tout avec un catalogue de droits fourni en boxe et sports de combat, notamment les affrontements de la star mexicaine Canelo Álvarez ou le champion du monde Anthony Joshua. Sur le papier, autant dire que DAZN (prononcez "Da Zone") avait tout pour plaire aux amateurs de marrons et d'arcades ouvertes. Bien entendu, la crise du coronavirus a tout bouleversé, et la sortie a été reportée au 1décembre. Le "Netflix du sport" va donc bel et bien arriver en France, après de premiers succès en Allemagne, Autriche, Suisse, Brésil ou États-Unis. La marque, créée en 2016 et détenue par le milliardaire américain Len Blavatnik, déjà propriétaire de Deezer, s'est imposée depuis 4 ans comme un formidableen OTT ("Over The Top"), intégralement disponible sur internet. Ses investissements, de plusieurs centaines de millions d'euros, dans tous les sports, proposés à un large public de plus en plus connecté - désintéressé par la consommation traditionnelle de la télévision, versatile et attiré par le changement et la flexibilité - a permis à DAZN de devenir rapidement un acteur important sur le marché mondial. Tout indiquerait donc qu'il puisse prochainement se positionner durablement en France, après le lancement de son offre dans quelques jours.Avec les déboires de Mediapro et les inquiétudes face à une probable déflation des droits TV de la Ligue 1, la LFP aurait tout intérêt à attirer de nouveaux acteurs, plutôt que de laisser Canal+ seul vainqueur, et permettre d'intensifier une concurrence déjà bien abîmée. Toutefois, alors que DAZN s'est positionné sur les droits du foot en Allemagne ou aux États-Unis et a perdu - de peu - des lots UEFA en Italie, rien n'indiquerait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com