Dayot Upamecano, devis avant réparation

À l'image de l'équipe de France dans ce déplacement au Danemark, Dayot Upamecano a manqué sa sortie dans la peau d'un titulaire. Si le défenseur central n'en est pas à son coup d'essai, centraliser les maux bleus autour de son cas personnel serait se tromper de cible.

Assistance dépannage

Le lendemain d'une défaite, il est souvent facile de sortir le lance-flammes pour carboniser tout ce qui bouge. Pragmatique comme à son habitude, Didier Deschamps a préféré le costume de pompier et utiliser précautionneusement la lance à incendie après le brasier danois .(défaite 2-1, NDLR),, analyse le sélectionneur des Bleus au micro de La Chaîne L'Équipe.Sans donner de noms, DD a préféré globaliser sa critique en parlant d'une défaillance collective. D'autres constatent, également à raison, les lacunes individuelles d'Eduardo Camavinga ou William Saliba sortis à la pause mais également de Dayot Upamecano, cuit à point dans le chaudron de Copenhague.Lancé dans la fosse aux lions pour la septième fois en équipe de France (et pour la première depuis novembre 2021), le défenseur central du Bayern Munich s'est construit une réputation de joueur à la force tranquille en Bundesliga - en témoigne sa prestation majuscule contre le Barça - bien que capable de sautes de concentration. Mais ce qu'on retient à son propos, c'est une étiquette de personnage timide et taiseux. En somme, l'exact opposé du solaire Ibrahima Konaté avec qui il formait la défense de Leipzig. Aujourd'hui, les deux centraux sont partis chacun de leur côté pour briller dans un top club européen et ont connu les honneurs internationaux. Et si l'intégration de Konaté à Liverpool et en sélection n'a pas mis longtemps à porter ses fruits, celle d'Upamecano a demandé davantage de temps.Au Danemark, le natif d'Evreux faisait donc son retour en tant que titulaire, à la place de Raphaël Varane dans la ligne de trois défenseurs et devant encadrer à 23 ans ses deux partenaires de défense Benoît Badiashile et William Saliba, 21 ans chacun. Une mission peu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com