David Moyes tient sa revanche à West Ham

Plus qu'un honneur, devenir le successeur de Sir Alex Ferguson a longtemps été un poids beaucoup trop lourd pour les épaules de David Moyes. Huit ans après son départ d'Old Trafford, l'Écossais tient enfin sa revanche avec West Ham. Avec à la clef, la possibilité pour les Hammers de faire un premier pas ce jeudi soir vers leur première finale européenne depuis 1976.

West Ham Eintracht Francfort 28/04/2022 à 21h Ligue Europa Diffusion sur

Le cap des douze mois

Tout comme Icare, David Moyes s'est sans doute un peu trop approché du soleil, ce 9 mai 2013, en acceptant de prendre la suite de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Un immense défi sonnant en apparence comme une belle récompense après onze saisons couronnées de succès à Everton, où il ramasse au passage trois titres de manager de l'année en Premier League. Malheureusement pour lui, les apparences se montrent parfois trompeuses. En l'espace de quelques mois, il passe duau, et lesannoncent son licenciement moins d'un an après son arrivée. Alors qu'il jouissait d'une réputation assez solide durant son passage chez les, Moyes va mettre plusieurs années avant de rebondir, d'autant plus qu'il n'avait pas encore touché le fond à ce moment-là.Après quelques mois passés au chômage, il file à la Real Sociedad pour prendre la suite de Jagoba Arrasate. Comme à United, il y restera moins d'un an, du 10 novembre 2014 jusqu'à son nouveau licenciement, le 9 novembre 2015, deux jours après avoir indiqué :Sans être… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com