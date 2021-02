David Martindale, du trafic de cocaïne au banc de la D1 écossaise

David Martindale, ancien trafiquant de drogue écossais ayant passé plus de six ans en prison, est depuis novembre le nouvel entraîneur du Livingston FC. Une décision qui peut faire jaser dans le pays, surtout depuis que l'homme de 46 ans est sous le feu des projecteurs en faisant de son équipe un concurrent sérieux au top 4. Sur une série de treize matchs sans défaite dont dix victoires depuis sa prise de poste, on parle déjà de lui comme le potentiel manager de l'année en Scottish Premiership.

Logements sociaux, bar incendié et dette de 60 000 livres

"Ma motivation était purement cupide"

. Aux côtés des cerveaux en fusion prêts à déverser des heures et des heures d'apprentissage par cœur du cours ayant vocation à remplir quatre copies doubles, un élève dans le fond de la classe se dirait simplement que. Et au lieu de se cantonner à quelques lignes écrites à la va-vite qui lui permettront au mieux de quitter la salle le premier, il se rappellerait qu'en choisissant le plan dialectique, un argument tout entier de la thèse pourrait se trouver dans la vie de David Martindale.Né en 1974 à Glasgow, David Paul Martindale a grandi à Craigshill, un quartier de Livingston., raconte-t-il des années plus tard. Passé par les équipes de jeunes de deux équipes phares de l'Écosse, les Rangers et Motherwell, il l'avoue lui-même :. Plafonnant au niveau régional en tant que joueur, Martindale se lance, en parallèle des week-ends passés sur les pelouses cabossés du West Lothian, dans le business des pubs. L'aventure va vite tourner au vinaigre. Au début des années 2000, plusieurs de ses affaires sont en faillite et l'un de ses bars non assurés périt dans un incendie. Résultat : Martindale se retrouver avec une dette de 60 000 livres sur le dos.Le côté obscur lui ouvre alors grand les bras, lui garantissant de ne plus perdre pied à l'étrier financier. Le gamin de Craigshill accepte la main tendue par le crime Lire la suite de l'article sur SoFoot.com